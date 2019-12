Arsenal, le parole di Arteta: «Per me è un onore. Tanto lavoro da fare» (Di venerdì 20 dicembre 2019) Arsenal, le prime parole di Arteta da tecnico Gunners: «Per me è un onore. C’è Tanto da lavorare, abbiamo il dovere di competere» Il nuovo allenatore dell’Arsenal, Mikel Arteta, ha rilasciato delle dichiarazioni al sito ufficiale dei Gunners all’interno del comunicato che l’ha sancito ufficialmente come nuovo allenatore della squadra. Questo il pensiero dello spagnolo: «Per me è un onore. L’Arsenal è uno dei club più importanti al mondo, abbiamo il dovere per competere per i maggiori trofei. Siamo consapevoli che c’è molto lavoro da fare ma sono fiducioso». Leggi su Calcionews24.com

