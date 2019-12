Arriva l’infermiere di famiglia: approvato il Patto per la Salute (Di venerdì 20 dicembre 2019) Il Patto per la Salute appena approvato è il risultato della collaborazione ed intesa tra Governo e Regioni. Tra le novità vi è l’arrivo dell’infermiere di famiglia, figura che in realtà già esisteva nel nostro Paese ma che ancora non è del tutto diffusa. Un sostegno continuo al cittadino Suddetto Patto, sostenuto fortemente dal ministro della Salute Roberto Speranza, si pone a difesa del diritto alla Salute. Come ha scritto lo stesso ministro sul suo account Twitter ufficiale: “Ora è più forte il nostro Servizio Sanitario Nazionale“. approvato il Patto per la Salute. Governo e Regioni insieme a difesa del diritto alla Salute. Ora è più forte il nostro Servizio Sanitario Nazionale.— Roberto Speranza (@robersperanza) December 18, 2019 La Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) spiega dettagliatamente sulla propria pagina web che, d’ora ...

