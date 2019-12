Arriva la serie tv The Witcher | «Neanche la magia riuscirà a salvarvi»

Leggi la notizia su vanityfair

(Di venerdì 20 dicembre 2019) L’attesa per l’arrivo dellatelevisiva di Netflix Theè palpabile, l’entusiasmo accomuna i fan di tutto il mondo. Dal Lucca Comics and Games, dove lo show è stato presentato dalla showrunner Lauren Schmidt Hissrich e dalle due protagoniste Anya Chalotra (Yennefer) e Freya Allan (Ciri), fino al CCXP – il Brazilian Comic Con di San Paolo – dove il protagonista Henry Cavill è stato accolto con urla da stadio. The- Henry Cavill e le scelteThe- Il PosterThe- Henry Cavill irriconoscibileThe- Henry Cavill e Lauren Schmidt Hissrich al CCXP di Sao PauloThe- Hot Tub Ispirata ai bestseller di Andrzej Sapkowski, la saga fantasy con protagonista Geralt di Rivia è stata adattata anche in celebri videogame, fino alla trasposizione seriale ad opera di Netflix (che lavora già alla seconda stagione, le ...

Gazzetta_it : #AtalantaMilan Gasp, arriva il @acmilan! Rossoneri unica big mai sconfitta a Bergamo negli ultimi quattro anni… - GabrielleCroix : Da oggi su @NetflixIT arriva #TheWitcher! Ve ne parlo su @leganerd dopo aver visto i primi cinque episodi in antep… - SangBara : Atalanta-Milan, Gasperini non ha mai battuto i rossoneri in casa -