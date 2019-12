ArcelorMittal, l’abbraccio tra l’ad Linda Morselli e il dg dell’ex Ilva davanti ai commissari per l’accordo raggiunto – Il video (Di venerdì 20 dicembre 2019) Da un lato c’è il governo che promette massimo impegno per «preservare i livelli di occupazione», dall’altro ArcelorMittal ammette che «non potrà mantenere gli impegni sulla capacità produttiva». Ma il pre-accordo raggiunto oggi, 20 dicembre, tra l’azienda franco-indiana e i commissari di governo è senza dubbio una buona notizia visto che la vicenda era iniziata con Mittal decisa a fuggire dall’Italia, lasciando senza lavoro migliaia di lavoratori. Il tuo browser non supporta il tag iframe Una notizia che i protagonisti della trattativa, l’ad Licia Morselli e il direttore generale dell’ex Ilva Claudio Sforza, hanno festeggiato con un abbraccio davanti ai commissari di governo, come si vede in questo video, “rubato” attraverso una finestra che dà sulla stanza del Tribunale di Milano in cui è stato firmato il documento ...

