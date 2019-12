Apple Tv+ arrivano Little America trailer | Mystic Quest e la docuserie LGBTQ Visible

Leggi la notizia su blogo

(Di venerdì 20 dicembre 2019)TV+ deve ancora compiere due mesi di vita, il rilascio ufficiale in Italia come negli Stati Uniti è dello scorso 1 novembre, ma può già essere soddisfatta del percorso che ha intrapreso. Proprio oggi, venerdì 20 novembre, sulla piattaforma di streaming, visibile via appTV, su Fire Stick, via desktop e Smart Tv, saranno caricate le ultime puntate delle prime stagioni di For All Mankind e della sorprendente The Morning Show, capace di portare la neonataTv ai Golden Globe, nel rinnovato ritorno agli appuntamenti settimanali che in molti (troppi) avevano già dato per morti.Ma è già tempo di pensare al futuro. In apertura dio articolo trovate ildi, la serie con cuiTv+ inaugura il 2020. Ino caso si torna al formato "binge-watching" con gli otto episodi antologici, le otto diverse storie, rilasciate interamente venerdì 17 ...

