Antonio Razzi, vita da pensionato: "Campo con 700 euro al mese. Il premio Nobel lo darei a..." (Di venerdì 20 dicembre 2019) Antonio Razzi racconta la vita da pensionato a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1. L'ex rappresentante di Forza Italia conferma di prendere il vitalizio da senatore: "Prendo 2200 euro, dei quali 1500 mi servono per l'affitto. Me ne restano 700 e mi bastano per vivere. Adesso guadagno di più in salute

Leggi la notizia su liberoquotidiano

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Antonio Razzi