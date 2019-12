Antonella Fiordelisi Instagram, mozzafiato nel giorno della laurea: «Che splendida dottoressa!» (Di venerdì 20 dicembre 2019) Antonella Fiordelisi su Instagram è una nota influencer. La bellissima Antonella oggi, 20 dicembre 2019, si è laureata in Scienze politiche e così ha postato una sua foto sul suo profilo social per condividere anche con i followers questo momento speciale. L’influencer ha commentato così il suo post: «E da oggi…chiamatemi Dottoressa». Una notizia inaspettata che è piaciuta moltissimo ai suoi ammiratori, i quali hanno immediatamente invaso lo scatto di like e commenti. Tra i vari commenti non è mancato quello del suo fidanzato Francesco Chiofalo. I suoi followers hanno notato anche il suo look impeccabile. Dunque un giorno davvero importate per Antonella che ricorderà per tutta la vita. Leggi anche –> Antonella Fiordelisi TikTok, balletto sensuale che toglie il fiato: «Sei ipnotica!» Antonella Fiordelisi Instagram: stupefacente nel giorno della sua laurea La ...

