Anticipo serie A, Fiorentina-Roma 1-4

Laespugna il 'Franchi' e consolida il 4° posto. Laresta in pessime acque di classifica. I giallorossi piazzano quello che sembra il colpo del ko in una manciata di secondi. Al 19' Pellegrini vede Zaniolo che centra per il tap-in di Dzeko. Al 21' punizione di Kolarov nel 'sette'. I viola si rialzano al 34' col gol di Badelj, abile a fiondarsi sul rimpallo generato dal tiro di Caceres. La, però,si riallontana col radente di Pellegrini al 73' e chiude il conto con la fuga di Zaniolo all'88'.(Di venerdì 20 dicembre 2019)