Anticipazioni Un posto al sole del 20 dicembre: ecco cosa accadrà (Di venerdì 20 dicembre 2019) ecco cosa accadrà nella prossima puntata di Un posto al sole in onda oggi, giovedì 20 dicembre 2019, su RaiTre dalle ore 20.45! ecco dove eravamo rimasti: Arianna è titubante davanti al nuovo progetto di vita di Andrea a Londra. Ha paura che il trasferimento faccia perdere di vista a entrambi il loro progetto di vita. Dovrà prendere una decisione in fretta, se non vuole perdere l’uomo che ama. Clara ha finalmente preso coraggio e ha denunciato Alberto, supportata da Angela, Giulia e Susanna. E’ ufficialmente guerra aperta tra il Palladini e la sua ex cameriera. Lo scontro porterà inevitabilmente alla luce vecchi rancori e dettagli scottanti. Stavolta Alberto rischierà davvero di tornare in carcere con un’accusa ben fondata. Filippo e Serena cercano di arginare la presenza fastidiosa di Otello al b&b. ...

