Anticipazioni La pupa e il secchione, Costanzo: “Certe scelte si pagano” (Di venerdì 20 dicembre 2019) La pupa e il secchione e viceversa: Enrico Papi sta rosicando? Parla Maurizio Costanzo Maurizio Costanzo ha una sua rubrica sul settimanale Nuovo in cui parla con i lettori di Tv e dei personaggi che la animano. E stavolta una lettrice ha voluto parlare de La pupa e il secchione e viceversa 2020, asserendo di pensare che Enrico Papi, che è stato il mattatore delle prime due edizioni della trasmissione, starebbe molto ‘rosicando’ a pensare che adesso c’è un altro al suo posto, Paolo Ruffini. Successivamente la signora, decisamente agguerrita, ha fatto presente a Maurizio Costanzo di pensare che il conduttore di Guess My Age avrebbe fatto davvero un grosso errore nell’approdare a Tv8: “Fa pochissimi ascolti, avrebbe potuto insistere per tornare a Mediaset…” E a quel punto ecco arrivare la risposta schietta e decisa del marito di Maria De Filippi: ...

