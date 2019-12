Anticipazioni Il Segreto puntata di oggi 20 Dicembre | ecco cosa accadrà

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Una nuovade “Il” andrà in onda, alle ore 16.10 su Canale 5. Vi sveliamo in anteprimain questadi venerdì 202019.dove eravamo rimasti: Francisca è furibonda e la sua ira non accenna a placarsi. Il rifiuto di Maria di tornare da lei per rimanere nelle braccia di Fernando l’hanno completamente fatta impazzire dalla rabbia. Il Mesia infatti è uno dei più grandi nemici de La Montenegro e per questo non può pensare che la sua figlioccia sia nelle sue mani. A peggiorare lavi è il fatto che Raimundo glielo ha tenuto nascosto. Intanto Elsa si è ripresa dalla morte dell’amica Adela e Antolina ha fallito nell’ennesimo tentativo di ucciderla. Non perde tempo la Ramos e ci riprova svelandole tutti i suoi misfatti. Il cuore della povera Elsa però regge e dunque per Antolina questo sarà l’inizio ...

zazoomnews : Il Segreto anticipazioni spagnole: ecco chi è il morto che “ritorna” - #Segreto #anticipazioni #spagnole: - cinemaniaco_fb : ?????????????? Il Segreto anticipazioni 21 dicembre 2019: il risveglio di Mauricio preoccupa Carmelo… - Noovyis : (Il Segreto anticipazioni 21 dicembre 2019: il risveglio di Mauricio preoccupa Carmelo) Playhitmusic - -