Anm, nessuno è disponibile a lavorare e la funicolare chiude alle 22. Pascale: Comportamento indegno (Di venerdì 20 dicembre 2019) Nessun dipendente è disponibile a lavorare. Per questo, comunica l’Azienda napoletana mobilità, domani la funicolare centrale di Napoli non effettuerà il prolungamento notturno e chiuderà alle 22 anziché alle 2. Domani sera sarà invece regolarmente attiva la Linea 1 Metropolitana di Napoli fino alle ore 2 della notte. L’Anm fa sapere che tre dipendenti della funicolare centrale in turno domani sera hanno inviato comunicazione di malattia e uno ha chiesto il congedo parentale. Il congedo parentale era stato chiesto da due dipendenti, ma uno dei due lo aveva richiesto fuori tempo massimo e, pertanto, gli è stato negato dall’Azienda. Lo stesso dipendente ha successivamente inviato comunicazione di malattia. Anm ha ricercato quattro sostituti tra gli altri dipendenti, prima sui 27 della funicolare centrale e poi allargandola ai 77 di tutte le funicolari napoletane, per ...

Leggi la notizia su ildenaro

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Anm nessuno