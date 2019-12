Animali | i cani ‘sanno’ contare e usano una zona del cervello simile all’uomo

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 21 dicembre 2019) Isanno cantare o meglio elaborare spontaneamente quantità numeriche di base, usando una parte delche corrisponde alle regioni neuronali sensibili al numero negli esseri umani. A dimostrarlo è uno studio dell’Emory University, pubblicato su ‘Biology Letters’. Lo studio suggerisce che un mecsmo neurale comune permetta di stimare la numerosità degli oggetti, e si sia profondamente conservato attraverso l’evoluzione dei mammiferi. “Il nostro lavoro non mostra solo che iuna partedel loroper elaborare il numero degli oggetti come fanno gli umani, ma dimostra che non hanno bisogno di essere addestrati per farlo“, afferma Gregory Berns, professore di psicologia e autore senior dello studio. “Comprendere i mecsmi neurali, sia nell’uomo che attraverso le specie, ci dà un’idea di come ...

