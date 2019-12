Andrea Zelletta regala l' anello a Natalia Paragoni

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Sofia Dinolfo Durante la festa di compleanno che si è svolta in un noto locale di Milano,hato a sorpresa l'alla sua, in questo modo ha voluto ufficializzare il loro amore davanti ad amici e parenti Festa di compleanno con finale a sorpresa ieri sera per: l’influencer ha ricevuto dal suo fidanzatol’di fidanzamento. Un gesto compiuto dal modello per ufficializzare in questo modo la loro relazione davanti ad amici e parenti. Un regalo assolutamente inaspettato dalla ragazza che non ha saputo trattenere le lacrime nonostante il suo carattere forte e deciso. L’amore tra la coppia è nato in primavera sotto i riflettori di Canale5, nella trasmissione " Uomini e Donne”. Lei si trovava già in studio per corteggiare un altro tronista ma, all’arrivo di, tra i due è scoppiato il colpo di fulmine. Dopo ...

zazoomnews : Andrea Zelletta e Natalia ufficializzano Il gesto inequivocabile - #Andrea #Zelletta #Natalia - lisaimagines : RT @Iperborea_: Finestra: Durante la scelta di Ivan, Andrea Zelletta, influenzato dalla maratona di Dawson's Creek, decide di improvvisars… - gleescovers : RT @Iperborea_: Andrea: Giulia De Lellis, ospite alla scelta di Andrea Zelletta, fa gli auguri a lui e Natalia, aggiungendo, ironica “Sper… -