Andrea Denver: età, altezza, peso, fidanzata e figli (Di venerdì 20 dicembre 2019) Il nome Andrea Denver è sconosciuto al grande pubblico, ma in ambito fashion il modello italiano è una vera star. All’anagrafe Andrea Salerno, il giovane modello italiano da anni lavora in America. Dopo aver conseguito la laurea in scienze della comunicazione ha scelto la Florida per proseguire i suoi studi, prendendo un Master in giornalismo ed editoria. La sua bellezza non è passata inosservata e infatti Andrea Denver è stato contattato da un’agenzia del posto per proporgli una serie di servizi fotografici. Così è iniziata la sua carriera nel mondo della moda. Una carriera sfolgorante che gli ha permesso di vincere per tre anni di fila (dal 2015 al 2017) il titolo di Model of the Year Award – Social Media Star Men sul sito guida del settore Models.com. Andrea Denver ha acquistato popolarità internazionale grazie alle apparizioni nei video musicali di Jennifer Lopez 2I Luh Ya Papi” e ...

Leggi la notizia su caffeinamagazine

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Andrea Denver