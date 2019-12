Anche i cani sanno contare?

Leggi la notizia su wired

(Di venerdì 20 dicembre 2019) No, non li sentiretefino a dieci, eppure isono molto performanti nel quantificare, che si tratti di crocchette nella loro ciotola o di pecore presenti in un gregge. E si tratta di una capacità innata, che non dipende da particolari esercizi di addestramento. Lo ha dimostrato un team di ricercatori della Emory University di Atlanta, sottoponendo alcuni esemplari nientemeno che a una risonanza magnetica, la stessa che si usa per seguire l’attività cerebrale di noi esseri umani. Stando alle immagini, riportate sulla rivista di riferimento per gli scienziati Biology Letters, l’attività del cervellono è differente a seconda della quantità degli oggetti che gli si presentano davanti, in questo caso sotto forma di immagini più o meno ricche di componenti (spot di luce su sfondo nero, nello studio in particolare). Si tratta di un mecsmo già riscontrato negli ...

galileoedit : Anche i #cani riconoscono i #numeri, proprio come noi - Galileo #Vita #animali - Aledacasa63 : RT @francescatotolo: #BabboNatale stile 'mission impossible': incursione dei Nocs della polizia all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. P… -