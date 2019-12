Amici | Alberto Urso ha lasciato Valentina Vernia? Il gossip spiazza

Leggi la notizia su lanostratv

(Di venerdì 20 dicembre 2019)didi Maria De Filippi si sono lasciati? Il retroscena La scorsa estatesi sono ufficialmente fidanzati. L’ex ballerina didi Maria De Filippi ha ancheil suo fidanzato storico proprio per iniziare questa storia d’amore con il popolare cantante lirico. I due sono sembrati essere immediatamente molti innamorati, mostrandosi sui social felici e contenti. Sembravano essere davvero indivisibili, ma pare che qualcosa sia cambiato ultimamente. Di cosa si tratta? Come riportato dal portale IlVicolodelleNews.it,è già da tempo che non si mostrano più sui social insieme. Addirittura il portale diha anche notato un’altra strana mossa social di entrambi. Difatti i due, nonostante continuino a seguirsi vicendevolmente su instagram, avrebbero cancellato ...

