Alvino: “Callejon e Mertens? Non credo rinnovino. Il Napoli in estate vuole fare la rivoluzione” (Di venerdì 20 dicembre 2019) Il giornalista di Tv Luna, Carlo Alvino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss. L’argomento sono Callejon e Mertens, in scadenza a giugno e del cui rinnovo con il Napoli si discute ormai da mesi. “Vorrei che ad entrambi fosse rinnovato il contratto a vita, parlando sentimentalmente, visto che sia Mertens che Callejon ci hanno deliziato con gol e giocate di qualità e tanto spirito di sacrificio. Questo però è il sentimento. La ragione mi fa pensare che è difficile che si possa continuare con questi due calciatori, visto che il Napoli vuole fare una rivoluzione la prossima estate. Non credo che per uno dei due possa esserci un prolungamento di contratto, ad oggi”. L'articolo Alvino: “Callejon e Mertens? Non credo rinnovino. Il Napoli in estate vuole fare la rivoluzione” ilNapolista.

Leggi la notizia su ilnapolista

