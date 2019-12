Alloggi inagibili, l’Asl paga il B&B all’equipaggio dell’idroambulanza (Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’Azienda Sanitaria da questa sera garantirà l’Alloggio presso un B&B del porto di Procida all’equipaggio dell’idroambulanza gestita dai militari della Guardia Costiera. È questa la soluzione individuata dall’Asl nell’immediato per garantire il funzionamento del servizio di trasporto in emergenza via mare dall’isola flegrea alla terraferma. Dallo scorso novembre, infatti, il mezzo era costretto alla fonda nel porto di Procida, a causa dell’indisponibilità dei militari che ne assicurano la navigazione; gli Alloggi della capitaneria dell’isola, infatti, risultano inagibili da alcune settimane. Antonio d’Amore, direttore Generale dell’Asl Napoli 2 Nord, spiega che “siamo intervenuti subito cercando le soluzioni più idonee e rapide alla risoluzione del problema. Il servizio di idroambulanza è essenziale per la gestione ottimale dei trasferimenti ...

