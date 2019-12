Allerta Meteo | sarà un weekend di maltempo estremo | piogge torrenziali sulle Tirreniche e

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 20 dicembre 2019)– Ha preso il via, in queste ore, sui settori nordoccidentali, la seconda ondata didi questa settimana dopo quella appena passata di ieri che già ha portatoabbondanti su molte regioni, anche con danni sulla Liguria e in Campania. La nuova perturbazione atlantica, che irromperà con veemenza sul Mediterraneo centro settentrionale, porterà un forte peggioramento del tempo oggi e nella giornata di domani, dapprima al Nord, specie Liguria, alta Toscana, alto Piemonte e Friuli-Venezia Giulia poi, già da stasera,regioni centrali, soprattutto appenniniche ee ancora su tutte le areee appenniniche centro-meridionali per il corso di domani. Perturbazione intensa che si assocerà anche a venti forti, in prevalenza di Libeccio, i quali spazzeranno il lungo e il largo la penisola, particolarmente intensiaree appenniniche ...

