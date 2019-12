Allerta Meteo Napoli: domani e domenica parchi e cimiteri chiusi (Di venerdì 20 dicembre 2019) domani resteranno chiusi i cimiteri ed i parchi della città di Napoli in conseguenza dell’Allerta Meteo di colore arancione valida per l’ intera giornata (dalle 00:00 sabato 21 dicembre 2019 e fino alle 23:59 sempre di sabato 21 dicembre). In via prudenziale, si legge in una nota del Comune di Napoli, la disposizione di chiusura di parchi e cimiteri varra’ anche per domenica 22 in previsione della prosecuzione delle precarie condizioni Meteo attese anche per la giornata di domenica. Le scuole cittadine di ogni ordine e grado sono gia’ interessate alla sospensione delle attivita’ cosi come previsto dal calendario regionale scolastico. Si raccomanda di seguire con particolare attenzione le norme comportamentali in caso di avviso di Allerta Meteo sia per forti raffiche di vento che per fenomeni idrogeologici rilevanti, raccomandazioni contenute nella ...

Leggi la notizia su meteoweb.eu

