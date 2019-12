Allerta Meteo Liguria, nuova perturbazione tra domani e domenica: forti mareggiate e onde di 5,5 metri (Di venerdì 20 dicembre 2019) Circa 800 persone isolate nel comune di Badalucco a causa di una frana, sei sfollati in una frazione e due torrenti esondati, l’Armea e l’Argentina, senza conseguenze di rilievo. E’ il bilancio dell’ondata di maltempo che ha colpito l’entroterra della Liguria di Ponente con piogge che hanno raggiunto picchi di 200 millimetri in dodici ore. Sul Levante resta in vigore fino a mezzanotte l’Allerta Meteo rossa, il livello più alto, che diventerà poi arancione fino alle 8 del mattino, con una coda di Allerta gialla fino a mezzogiorno. “Sono particolarmente soddisfatto che ancora una volta l’emergenza sia passata senza significativi danni a cose e persone. Ciò vuol dire anzitutto che i cittadini hanno imparato a prendere i fenomeni sul serio e a comportarsi di conseguenza, e poi che la cura del territorio, le arginature, la pulizia degli alvei ...

