Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: allarme arancione per piogge forti dalla serata di oggi e fino a domenica (Di venerdì 20 dicembre 2019) La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato una Allerta Meteo di colore arancio per criticità idrogeologica su tutto il territorio regionale dalle 18 di oggi e fino alle 12 di domenica prossima. Già dal tardo pomeriggio-serata di oggi e fino a sabato mattina, si legge nell’avviso, si registrano piogge da moderate ad abbondanti su Alpi, pianura e costa, intense sulle Prealpi. Neve sui 1800-2000 sulle Prealpi, 1400-1600 sulle Alpi. Sulla costa dalla sera soffierà Scirocco sostenuto. Vento sostenuto da sud anche in montagna. Per domani, nella notte sulla costa soffierà Scirocco forte, con probabili mareggiate o acqua alta. Sulle Prealpi e in Carnia piogge molto intense, anche temporalesche, con vento sostenuto da sud; sulle altre zone piogge da abbondanti ad intense. Neve sui 1800 in calo alla fine dell’episodio fino a 1500 metri circa sulle Prealpi, 1300 ...

meteoweb.eu

