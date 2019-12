Allerta Meteo Campania | temporali e vento forte | domani criticità “arancione”

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 20 dicembre 2019) La Protezione civile della Regioneha emanato un avviso diconidrogeologica “arancione” valido a partire dalla mezzanotte e per l’intera giornata di, sabato 21 dicembre. Si prevedono, almeno fino alle 23.59 di“precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, localmente diintensità. Venti temporaneamente forti da ovest-sud-ovest con locali raffiche nei. Mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte“. L’è massima per il rischio di dissesto idrogeologico diffuso che potrebbe generare fenomeni come “instabilità di versante, localmente anche profonda, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango; significativi ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione; allagamenti ...

BarillariM5S : Allerta meteo nel Lazio: è apparso @nzingaretti per qualche minuto, ha firmato la presenza e poi è scomparso. Consi… - ArpaPiemonte : Allerta arancione per rischio idrogeologico sul Piemonte sudoccidentale. Oggi ancora maltempo, con piogge diffuse e… - Roma : Domani 13 dicembre 2019 chiuse scuole, parchi, cimiteri e ville storiche. Previsti venti forti e piogge. A seguito… -