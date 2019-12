Allegri al NYT | “Il calcio è l’arte delle sensazioni | la tattica è una catena”

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Pep Guardiola passò il suo anno sabbatico a New York, staccando da tutto e da tutti. Massimilianoinvece “ha altri interessi”: se ne sta in famiglia, ad allevare il suo gusto per le “”, e per “l’arte”. E la sua idea di: l’arte. La? “In un’epoca in cui gli allenatori sono filosofi ossessivi e visionari, pieni di tifosi e sempre sui media, a cui vengono attribuiti grandi poteri quasi messianici,va contro vento”. Con un lungo ritratto-intervista il New York Times prova a descrivere questo piccolo mondo antico racchiuso in un allenatore vincente, che ha “una reputazione tale da potersi permettere di dire che tornerà a lavorare solo a giugno, e non prima. Di scegliere il tipo di club che desidera”. “Dopo cinque anni alla Juventus, non voglio tornare ...

