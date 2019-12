Alleanza Contro l’Epatite | preoccupazione di specialisti e pazienti per la decisione AIFA

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 20 dicembre 2019) È forte il disappunto da parte delle Società Scientifiche e delle Associazioniper la recentedi. Come previsto dalla Determinazione818/2018, è stato pubblicato lo scorso 16 dicembre il parere positivo della Commissione Tecnico-Scientifica – CTS adottato dal Direttore Generale dell’in merito alla richiesta di valutazione di equivalenza terapeutica, avanzata dalla Regione Veneto, per i medicinali Epclusa®-Maviret®. Le società scientifiche AISF – Associazione Italiana per lo Studio del Fegato e SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, di concerto con l’AssociazioneEpaC onlus, riunite sotto l’acronimo ACE –, avevano già espresso la loroin merito a questa possibilesin da settembre. ACE –rappresenta nel concreto l’obiettivo comune delle ...

