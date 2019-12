Allarme maltempo | sabato 21 dicembre è allerta arancione in 11 regioni

Leggi la notizia su meteoweek

(Di venerdì 20 dicembre 2019)per ben 11 regione italiane: una perturbazione atlantica ha infatti raggiunto il nostro paese, e si sta avviando un’intensa fase diche dal nord proseguirà verso la parte meridionale della nostra penisola. Una perturbazione di origine atlantica ha già raggiunto nella giornata di oggi diversesettentrionali e la Toscana, dando quindi … L'articolo21in 11proviene da www.meteoweek.com.

salvoleonardi66 : RT @tg2rai: #Maltempo da oggi per 3 giorni. Piogge intense e raffiche di vento hanno fatto scattare allarme rosso in #Liguria. Allerta anch… - ETROFACCOR : RT @tg2rai: #Maltempo da oggi per 3 giorni. Piogge intense e raffiche di vento hanno fatto scattare allarme rosso in #Liguria. Allerta anch… - sam_samu24 : RT @tg2rai: #Maltempo da oggi per 3 giorni. Piogge intense e raffiche di vento hanno fatto scattare allarme rosso in #Liguria. Allerta anch… -