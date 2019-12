Allarme Facebook | “Finiti online i dati di 267 milioni di utenti”

Leggi la notizia su tpi

(Di venerdì 20 dicembre 2019): “Finitidi 267di utenti”finisce ancora una volta nella bufera per questioni di privacy: in questi giorni, infatti, è stato individuatoun database che contiene ipersonali di circa 267di utenti di tutto il mondo. Un immenso archivio, con nomi e numeri di cellulare di persone iscritte al popolare social network, rimastoper due settimane, dal 4 al 19 dicembre 2019. E liberamente consultabile senza bisogno di inserire password o altri codici. A denunciarlo è la stessa società fondata e gestita da Mark Zuckerberg, tramite le parole – rilasciate all’agenzia France Press – di un portavoce: “Stiamo esaminando questo problema, ma crediamo che si tratti dimolto probabilmente ottenuti prima dei cambiamenti che abbiamo apportato negli ultimi anni per proteggere meglio le ...

