All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey ritorna con un nuovo video | 25 anni dopo

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di venerdì 20 dicembre 2019) All IForIs You diha la fortuna di far parte di quel rosario di canzoni tipiche del Natale, ormai entrate nella storia e nell'immaginario collettivo come la colonna sonora perfetta per l'atmosfera natalizia. Così, oltre a Lastdei Wham, Happy Xmas di John Lennon e Whitedi Bing Crosby la hit del 1994 diestratta dal concept album Merrye scritta dal compositore Walter Afanasieff è stata rilanciata nelle ultime ore con undiretto da Joseph Kahn, a questo giro più elaborato nella post produzione come la stessa popstar aveva annunciato nei mesi precedenti. Il, che la critica paragona a uno spot natalizio, mostra una bambina che entra in un negozio e trova a sorpresa la cantante in abiti a tema, chiusa dentro un costume rosso attillato e circondata da ballerini. La nuova edizione è stata ...

RaiTre : #MariahCarey prima in classifica dopo 25 anni con 'All I want for Christmas is you'. E i social impazziscono -… - funzioniamo : RT @alemastronardif: Buongiorno amici! Oggi è l'ultimo giorno di riprese de #LAllieva3 agli studi televisivi Videa prima delle vacanze nata… - sadcollision : Vogliamo parlare di Can I have this dance? O I want it all? O A night to remember? Coreografie, musiche, scenografi… -