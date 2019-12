Leggi la notizia su ilsole24ore

(Di venerdì 20 dicembre 2019) «Il commissario Leogrande darà i dati definitivi delle attuali condizioni» La replica a Vestager:«Diamo puntualmente i chiarimenti all’Europa»

fisco24_info : Alitalia, sale il conto per la compagnia. Patuanelli: «Perde 2 milioni al giorno»: «Il commissario Leogrande darà i… - infoiteconomia : Leogrande sale su Alitalia per l'ultimo salvataggio - Notiziedi_it : Leogrande sale su Alitalia per l’ultimo salvataggio -