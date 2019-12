Alessandro Borghese | “Ho scoperto di avere un figlio | non l’ho mai incontrato”

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Si dice chepossa essere l’erede di Cracco, ma chi sarà l’erede di? La risposta adesso c’è ed ha 13 anni. Lo chef di Quattro Ristoranti ha infatti recentemente confessato diundi cui si occupa dal punto di vista legale, ma che non ha mai incontrato. Un colpo di scena nella sua vita privata che nemmeno lo stesso, fino a qualche anno fa, non si aspettava: questo sì che è ribaltare il risultato… Ilnato nel 2006 Della vita privata disappiamo che èdi Barbara Bouchet e che si è sposato con Wilma Oliviero solo sei mesi dopo il primo appuntamento. Con la Oliviero,ha due bimbe, Arizona e Alexandra. Dal matrimonio sono passati dodici anni, ma un anno prima, lo chef diventava padre senza esserne consapevole. A confessarlo è stato lui stesso a Repubblica: “Prima di sposarmi non ero mai stato ...

paolocoa : FQ-Alessandro Borghese: “Da poco ho scoperto di avere un figlio nato nel 2006. Me ne occupo dal punto di vista lega… - DonnaGlamour : Il figlio ‘segreto’ di Alessandro Borghese: “Non l’ho mai visto” - TopChefIT : RT @Noovyis: (“Ho un figlio che non ho mai visto”. Alessandro Borghese, la confessione dello chef lascia senza parole) Playhitmusic - http… -