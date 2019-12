Alessandro Borghese | Ho scoperto di avere un figlio nato nel 2006 Mai visto Mi

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Nel 2017ha incontrato per la prima volta Wilma Olivero. Sei mesi dopo quell’incontro i due si sarebbero sposati. Lo chef, in un’intervista a Repubblica, racconta quel colpo di fulmine e altri dettagli della sua vita privata.“Quando ho conosciuto Wilma avevo 32 anni. Lei lavorava in un’azienda che cercava un giovane chef per lanciare un videogioco sulla cucina. Mi chiamò questa signorina Wilma. Dopo sei mesi ci siamo sposati. Fu colpo di fulmini. Lei era già fidanzata, si doveva sposare. Ho fatto un ‘furto’”Dalla loro unione sono nate due bambine, maha recentementedi essere in realtà già padre da tempo“Arizona e Alexandra sono le mie due bambine avute con mia moglie. Prima di sposarmi non ero mai stato fidanzato e diciamo che ero un po’ ‘sportivo’. Da ...

lrrilevante : @olivedigrecia Dai Alessandro Borghese è figo ???? - NerdPool_IT : Jumanji: The Next Level, Diletta Leotta e Alessandro Borghese promuovono il film in un modo molto particolare...… - martewin : @valie_gi esatto, si è costruito sto personaggio che deve fare sempre il criptico etc. però capire che magari quand… -