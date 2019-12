Alderweireld | ufficiale il rinnovo col Tottenham Il comunicato Spurs

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 20 dicembre 2019)spegne le speranze dei club interessati a lui a parametro zero:ilcolfino al 2023 Tobyspegne le speranze di tutti i club interessati a lui a parametro zero per il prossimo giugno e rinnova ufficialmente col. Il nuovo accordo lo lega aglifino al 2023. Ecco ildella società inglese: «Siamo lieti di annunciare che Tobyha firmato un nuovo contratto con il Club fino al 2023. Il belga si è unito a noi dall’Atletico Madrid nel luglio 2015 e ha collezionato 179 presenze in tutte le competizioni». Leggi su Calcionews24.com

TuttoIlMercato : #Tottenham, UFFICIALE il rinnovo di Toby #Alderweireld fino al 2023. - WDegradi : RT @GoalItalia: UFFICIALE - Il Tottenham annuncia il rinnovo contrattuale di Toby Alderweireld ?? - GoalItalia : UFFICIALE - Il Tottenham annuncia il rinnovo contrattuale di Toby Alderweireld ?? -