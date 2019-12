Albania | la terra trema ancora | il sisma avvertito anche in Italia La situazione

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Ci risiamo,terremoto in. Lahatoe con un’intensità di 4,7 di magnitudo. La scossa si è registrata alle 17:03 di giovedì 19 dicembre, con epicentro lungo la costa settentrionale tra Tirana e Durazzo e a una profondità di 10 km. Lo rende noto l’Ingv. In queste città molte persone hannola scossa e si sono riversate per le strade. Pare che sia stata sentitain Puglia, in particolare nella provincia di brindisi. Al momento non risultano danni a cose o persone, ma non sono esclusi lievi danni a seguito della scossa. E abbiamonegli occhi quello che è accaduto circa tre settimane fa, quando lo sciame sismico nei Balcani ha provocatomorti, feriti e distruzione nella parte nord del Paese. Insomma, a quanto pare, non c’è pace per l’. Ildello scorso 26 novembre, che ha causato la morte di almeno 50 persone e la ...

TonyMarri : La terra torna a tremare in Albania. #terremoto #Albania - Pox_News_Italy : @Annaelegalita @Pontifex_it Infatti Maria Teresa aveva lasciato l'Albania dei suoi cari che era meglio della Svizze… - emmevilla : @EleonoraCamilli @GoffredoB @lmisculin @vitalbaa @MarziaRango @federicofubini @udogumpel @CarlottaSami… -