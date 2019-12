Alba Parietti svela il suo dramma: “Ho fatto anni di analisi” (Di venerdì 20 dicembre 2019) Alba Parietti confessa il suo più grande segreto: “Mia mamma era disturbata” In questi giorni è uscita la seconda fatica letteraria di Alba Parietti. E per presentare il suo libro al grande pubblico ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Ora. In questa occasione l’opinionista di Live Non è la d’Urso ha parlato della sua vita, dei suoi progetti futuri e della sua famiglia. E a proposito della sua famiglia, Alba Parietti ha svelato un terribile segreto: “Mia mamma era profondamente disturbata, ma non potevo raccontarlo a nessuno perchè dovevamo tenere questo segreto tra le quattro mura di casa…” E il problema della follia ha sempre spaventato molto l’opinionista di Barbara d’Urso, la quale al magazine non ha fatto mistero di essersi affidata a uno specialista per affrontare la questione: “Ho ...

