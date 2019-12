Alan Kurdi lascia il porto di Palermo: "Grazie, Orlando" (Di venerdì 20 dicembre 2019) Palermo, 20 dic. (Adnkronos) - "La Alan Kurdi ha lasciato il porto di Palermo. Grazie per l'ospitalità della vostra città Leoluca Orlando. Siamo ora sulla strada per la zona di ricerca e salvataggio e ci resteremo fino a dopo Natale". Lo scrive su Twitter l'ong Sea Eye.

