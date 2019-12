Al Bano scrive una lettera alla madre Jolanda: “Mamma cara, sei riuscita a farmi piangere” (Di venerdì 20 dicembre 2019) Sono passati pochi giorni dalla scomparsa di Jolanda Ottino, la madre di Al Bano Carrisi, che si è spenta all’età di 96 anni. La sua dipartita è stata fonte di immenso dolore per il cantante pugliese, da sempre stato legato in maniera indissolubile alla madre, che è stata per lui un esempio, un faro nei momenti più difficili, oltre che il suo più grande amore. In una lunga lettera pubblicata dal settimanale Gente, la voce di Cellino San Marco ha lasciato che tutto il suo dolore e la nostalgia venissero fuori e si tramutassero in parole colme di sofferenza. La lettera di Al Bano alla madre Jolanda Parole toccanti, quelle che Al Bano Carrisi scrive per ricordare la madre, in una lettera che viene pubblicata sulle pagine del settimanale Gente, a cui il cantante ha voluto consegnare la tristezza di questi giorni, in cui non è riuscito ad esprimersi come avrebbe voluto. Anche ...

