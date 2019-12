Al Bano | lettera a mamma Jolanda | “Sei riuscita a farmi piangere”

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Sono passati solo 10 giorni dalla scomparsa diOttimi, la madre di Al. La donna, morta all’età di 96 anni, è sempre stato un punto fermo nella vita del cantante e un pilastro per tutta la famiglia Carrisi. A distanza di poco più di una settimana dal lutto, il Leone di Cellino San Marco ha trovato la forza di dare voce a questo dolore. E così ha deciso di scrivere alla madre, un’ultima volta. Laè apparsa in questi giorni, affidata alle pagine del settimanale Gente. Ladi Alper la madre Un Alprofondamente addolorato quello che parla alla madre che non c’è più. Unasincera, a cuore aperto, che non cerca di nascondere le emozioni, ma anzi mostra il lato più intimo dell’artista, senza fronzoli né impostazioni. “cara, seicomincia il cantante nella sua. “Le lacrime le ho sempre mandate ...

