Al Bano Carrisi | la dolorosa confessione | “Non ce l’ho fatta a…”

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Alconfessa di non essere riuscito a cantare al funerale della mamma Pochi giorni fa è scomparsa, all’età di 97 anni, la mamma di Al. Il cantante di Cellino San Marco ha ricordato la donna più importante della sua vita, come ha detto più volte, in una toccante intervista rilasciata al settimanale DiPiù. Al, a differenza di quanto è stato riportato, non ha cantato durante le esequie di mamma Iolanda il brano “Madre Mia”: “Avevo messo su un disco. Io dal vivo non ce l’ho. E mentre andava in onda quel brano ho pianto tutte le lacrime che avevo. Proprio per mia madre, che mi ha trasmesso l’amore per il canto, io non ce l’hoa cantare…”. La signora Iolanda era diventata la mamma e la nonna d’Italia. All’haconoscere volutamente al suo pubblico perché deve a lei i suoi ...

