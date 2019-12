Airbnb ha vinto la causa in Europa: è una piattaforma online, non un’agenzia immobiliare (Di venerdì 20 dicembre 2019) (Immagine: pixabay) Questo Airbnb non è un albergo, né un’agenzia immobiliare: e quindi non deve rispettare le stesse regole a cui fanno riferimento albergatori e agenzie. Questo è in sintesi il contenuto della sentenza emessa nella giornata di ieri, 19 dicembre, dalla Corte di giustizia europea sul caso che ha visto coinvolto da un lato la piattaforma per l’affitto di case e dall’altro l’associazione francese Ahtop (Association pour un hébergement et un tourisme professionnels). Il caso risale al 2017, quando l’associazione di albergatori e agenzie, che conta oltre 30mila iscritti, aveva deciso di denunciare Airbnb perché agirebbe in violazione delle norme che regolano la professione. Di fatto, come accade in molte delle città in cui il colosso americano opera, gli attori del settore turistico e degli affitti francesi chiedevano di essere maggiormente tutelati nel loro lavoro e un ...

