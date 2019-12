Agrigento, vietata messa di Natale a scuola per rispettare le minoranze (Di venerdì 20 dicembre 2019) La preside di un istituto di Agrigento, Anna Gangarossa, nella foto, ha deciso di annullare il precetto natalizio per rispettare le minoranze presenti nella scuola, facendo così esplodere una polemica a livello nazionale. Dopo gli interventi del vice coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Giuseppe Milano («riteniamo si tratti di un episodio di discriminazione al contrario, inaccettabile, di una gravità inaudita ed oltraggioso per le nostre radici cristiane») e della Lega locale con il commissario Francesco Di Mare («nessuno tocchi o metta in discussione le nostre tradizioni cristiane»), è arrivata anche la presa di posizione del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci: «Celebrare a scuola una messa natalizia è tradizione plurisecolare, che si alimenta della matrice cristiana, giudaica ed ellenica alla quale si ispira la civiltà occidentale. In una scuola ormai ...

