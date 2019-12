Agguato di camorra ad Acerra: giustiziato un uomo sotto casa (Di venerdì 20 dicembre 2019) Giuseppe Avventurato, 48enne di Acerra, è stato trovato dai parenti riverso al suolo, sotto casa sua. Nonostante la corsa in ospedale, si è spento nella clinica Villa dei Fiori. Secondo alcuni vicini ci sarebbero stati degli spari poco prima del ritrovamento del corpo: la vittima era già nota alle forze dell’ordine. Tragedia ad Acerra, nel Napoletano: un uomo di 48 anni del posto, Giuseppe Avventurato, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato al suolo da alcuni parenti, in fin di vita, colpito da alcuni proiettili. Nonostante la corsa in ospedale, si è spento poco dopo, nella clinica “Villa dei Fiori”. Si tratterebbe con ogni probabilità di un omicidio: alcuni vicini di casa avrebbero spiegato di aver udito alcuni spari provenire dall’esterno della propria abitazione, poco prima del ritrovamento del colpo di Avventurato, ma l’esatta dinamica della ...

