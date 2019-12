Addio a Claudine Auger | la ‘Bond Girl’ in ‘Agente 007-Operazione tuono’

Leggi la notizia su newsmondo

(Di venerdì 20 dicembre 2019)è morta.all’attrice francese protagonista di ‘Agente 007-tuono’ del 1965. Aveva 78 anni. PARIGI (FRANCIA) – Nuovo lutto nel mondo del cinema. E’ morta all’età di 78 anni, diventata famosa per aver interpretato il ruolo della ‘Bond Girl’ in Agente 007 –tuono. Il decesso dell’artista è avvenuto nella giornata di mercoledì 18 dicembre 2019 nella sua Parigi all’età di 78 anni. L’agenzia ‘Art Time’ non ha comunicato i motivi del decesso. Diverse le persone che sono andate a salutare l’attrice francese per l’ultima volta. Una carriera dedicata al cinema internazionale anche se il grande successo è arrivato proprio grazie ad una delle pellicole più famose in tutto il mondo come 007. Chi eraè stata ...

RaiNews : La scena della spiaggia in cui indossa un elegante e iconico bikini bianco e nero e parla con James Bond è uno dei… - LaStampa : Divenne celebre nel film "Agente 007 - Operazione tuono" del 1965 a fianco di Sean Connery, con una leggendaria sce…