Acer ET430K | monitor da 43 pollici 4K per la casa e il lavoro | in offerta su Amazon

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Oggi supotreste aggiudicarvi unda 43con risoluzione 4K, che fa della flessibilità d’uso il suo punto di forza: parliamo infatti dell’, proposto a 499 euro anziché 649 grazie a uno sconto del 23 % che vi farà risparmiare 150 euro sull’acquisto. Abbiamo dettoe non TV perché esattamente di questo si tratta. L’infatti non ha sistema operativo, telecomando, cavo ethernet o connessione WiFi. Tuttavia, grazie a un ampio numero di porte, può essere connesso direttamente al PC e utilizzato tanto per lavorare, quanto per giocare o guardare film in streaming, ad esempio tramite Netflix oPrime Video. Ilpuò contare infatti su ottime caratteristiche tecniche che lo rendono utilizzabile in ambiti diversi. Il display IPS ad esempio offre un angolo di visione fino a 178 ...

