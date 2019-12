Abusi sui disabili nel centro di accoglienza, arrestato sacerdote-orco (Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Abusava dei disabili approfittando dello stato di inferiorità psichica delle persone che era chiamato a riabilitare, in qualità di amministratore di sostegno. Questa l’accusa che ha portato in prigione Roberto Gerolamo Filippini, sacerdote della Congregazione di don Orione di Ercolano. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Napoli e coordinate dalla Procura, hanno portato i poliziotti all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, nei confronti del prete gravemente indiziato di violenza sessuale continuata commessa ai danni di persone disabili che frequentavano l’Istituto nato nel 1981 con “la finalità precisa di dare accoglienza a ragazzi bisognosi di cure e di attenzione particolare”. Attualmente l’opera Don Orione promuove servizi ...

