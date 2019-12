A tutto Lautaro Martinez | «Futuro? Qui è casa mia E su Icardi…»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 20 dicembre 2019)tondo: «Il? Qui sono felice ed èmia. Conte si fida di me e io mi sento sicuro. E su Icardi…» All’interno della lunga intervista rilasciata a La Repubblica, l’attaccante dell’Inter,, ha parlato atondo della sua avventura nerazzurra. Ecco le parole del centravanti:– «Qui sono felice, èmia. Conte mi aiuta a migliorare. Mi ha concesso i minuti di cui un giocatore ha bisogno. Si fida di me e io mi sento sicuro». ICARDI – «Siamo amici, ci sentiamo. Quando sono arrivato a Milano non mi ha dato una mano, me ne ha date due perché io mi ambientassi. Non conoscevo nemmeno la lingua. È contento di quello che faccio. Anche quando eravamo compagni si dava da fare perché io giocassi al meglio». PUNTI DI FORZA – «La mentalità. L’hanno dimostrata i compagni chiamati a sostituire gli ...

