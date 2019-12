A settembre 2020 arriva il festival ‘Caffeina alla Garbatella’

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Roma – ‘Caffeina’Garbatella. Ilche da oltre dieci anni raduna ogni estate, nei centri storici, scrittori e intellettuali capaci di raccontare il mondo da diversi punti di vista, partecipera’ alle celebrazioni per i cento anni dello storico quartiere di Roma. Dal 17 al 20, negli spazi del parco Brin, si svolgera’ il‘CaffeinaGarbatella’, che “sara’ la prima pietra di una storia nuova”, ha spiegato il direttore artistico della fondazione Caffeina cultura, Filippo Rossi, durante la presentazione del progetto presso l’hub culturale Moby Dick, insieme al presidente del Municipio VIII, Amedeo Ciaccheri. “CaffeinaGarbatella non e’ uno spin off deldi Viterbo- ha chiarito Rossi- ma un vero e propriodi cinque giorni, con un grande programma e ...

francescacheeks : 20 Settembre 2020, Milano - Carroponte. È come un mantra ???. Siamo già al lavoro per la nostra festa, se vuoi farne… - pinodifeo : RT @ItalianAirForce: Presentata ieri a #Rivolto la formazione e il poster 2020 delle #FrecceTricolori, oltre che il logo ufficiale del 60°… - CiriSince1978 : RT @ItalianAirForce: Presentata ieri a #Rivolto la formazione e il poster 2020 delle #FrecceTricolori, oltre che il logo ufficiale del 60°… -