Leggi la notizia su agi

(Di venerdì 20 dicembre 2019) È stata battezzata "Predomino", l'operazione anticondotta dalla polizia di Stato diche ha eseguite 14 misure cautelari. Decine gli agenti in azione all'alba per arrestare esponenti di spicco e fiancheggiatori appartenenti a due pericolosissimi gruppi criminali in larga parte tra loro sovrapponibili, attivi soprattutto nelle estorsioni e nel narcotraffico. Ilè epilogo delle più recenti indagini condotte dalla Squadra mobile e coordinate dalla Direzione distrettuale antidi, che hanno accertato anche come alcuni ex pentiti intendessero riaffermare il loro dominio su ampi settori della città e degli affari mafiosi. A conclusione della complessa attività investigativa - avviata nel luglio 2018 e protrattasi sino al marzo del 2019 - è emerso l'obiettivo di alcuni ex collaboratori di giustizia i quali, una volta rientrati in città, hanno ...

contribuenti : A Messina blitz contro la mafia: 14 arresti - MariaAversano1 : RT @Agenzia_Italia: A #Messina blitz contro la #mafia porta a 14 arresti - Agenzia_Italia : A #Messina blitz contro la #mafia porta a 14 arresti -