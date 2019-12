A Bacoli il Christmas Party For Africa del Gruppo Laringe

Leggi la notizia su ildenaro

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Solidarietà, cultura, vino e alta cucina protagonisti della quinta edizione deldel, che ha festeggiato al Gabbiano dicon oltre 500 amici. Al via inoltre, “Campi Flegrei in Progress”, un grande progetto promosso dal, che mira a rilanciare il territorio attraverso il coinvolgimento e la ricerca dell’eccellenza in ogni settore: impresa, sociale, ambiente, turismo, enogastronomia. Per l’occasione ai fornelli c’erano tutti i grandi Chef delle strutture del, che hanno preparato uno speciale menù con finger food d’autore, primi a base di pesce e dolci. In cucina: Antonio Lubrano Lavadera Il Gabbiano, Angelo Carannante Caracol, Vincenzo Di Giovanni Cala Moresca, Giovanni Marotta Kora, Ciro Russo Villa Eubea e Alma Eventi, i Pastry Chef Ciro Ambrosio e Felice Pagliola. Per tutti gli ospiti un panettone gourmet e ...

