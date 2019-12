5 serie tv tratte dalle saghe letterarie che vedremo prossimamente (Di venerdì 20 dicembre 2019) Fra le varie eredità che una serie di straordinario successo come Game of Thrones ha lasciato è che una saga letteraria può decretare la fortuna di una produzione televisiva e viceversa. Ora, in streaming su Netflix, arriva anche The Witcher, tratta dai libri di Andrzej Sapkowski, mentre Amazon Prime Video ha speso una cifra record per assicurarsi la possibilità di adattare sul piccolo schermo le opere di culto di J. R. R. Tolkien da Il Signore degli anelli in giù. saghe fantasy e fantascientifiche sono, dunque, la nuova manna dei produttori seriali e queste sono alcuni dei progetti che vedremo in un futuro non così lontano. 1. His Dark Materials – Queste oscure materie https://www.youtube.com/watch?v=APduGe1eLVI Debutta il prossimo 1° gennaio su Sky Atlantic la produzione Hbo-Bbc tratta dei libri di Philip Pullman nota come Queste oscure materie e già arrivata al cinema nel 2007 ...

Leggi la notizia su wired

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : serie tratte